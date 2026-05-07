韩政府斥资60亿美元助企业进军中东基建市场

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将推出60亿美元的财政支持计划，以协助企业进军中东地区基础设施市场。10日，经济副总理兼财政经济部长官具润哲主持召开第269次对外经济部长会议，评估首脑会谈经济领域成果的落实情况，并讨论在中东各国和各领域开展基础设施合作的方案。政府认为，中东主要国家在战后重建基础上推进产业多元化和经济结构调整，对基础设施升级的需求将不断扩大，政府计划将此作为新增长机遇。韩国累计海外建设项目订单总额为1.05万亿美元，其中中东地区为5132亿美元，约占49%。为此，韩国政府将推进工厂和能源、交通和物流、城市开发以及数字基础设施等领域的合作项目，并积极支持本国企业参与其中。首先，政府将通过海外外交机构及相关机构了解当地需求和重点项目，并针对中东地区的主要客户开展整合营销。此外，无论韩国企业能否赢得订单，政府都将向中东地区主要客户提供总额达60亿美元的预付款，以营造良好的合作环境。这笔资金将由韩国进出口银行和韩国贸易保险公社各承担30亿美元。当天的会议还就首脑会谈经济领域成果的执行情况进行了评估。具润哲表示，国民主权政府成立一年以来，与主要国家在科技、经济和金融领域共签署了84份谅解备忘录（MOU），为扩大经济合作奠定了基础。在农林水产领域，韩国与中国签订野生水产品检验检疫和卫生要求的谅解备忘录后，冷藏鲳鱼等产品的出口正式启动。在科技领域，自去年8月签署韩越科技合作谅解备忘录后，今年4月又制定了科技革新合作总体计划，后续合作正在逐步落实。