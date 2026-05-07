韩国综指暴跌近10% 降至8203点

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韩国国际广播电台报道：韩国综合股价指数（KOSPI，简称“综指”）23日暴跌近10%，勉强守住8200点关口。23日，综指以8203.84点收盘，较前一交易日下跌910.71点，跌幅达9.99%。当天综指以9083.54点开盘，较前一交易日下跌31.01点（0.34%）。综指开盘后一度反弹，但随后迅速转跌，并呈现急剧下滑趋势。当天上午11时40分左右触发卖方熔断机制（Sidecar）。下午跌幅进一步扩大，并于下午2时33分左右触发全面熔断机制（Circuit Breaker），股票交易暂停20分钟。当天，外国投资者在韩国股市净卖出5.7925万亿韩元。该金额为韩国交易所（KRX）和Nextrade（NXT）两家交易所的总抛售额。与此相反，个人投资者净买入11.1124万亿韩元，创下历史最高净买入额纪录。另悉，韩国科斯达克指数（KOSDAQ）较前一交易日下跌76.88点（7.94%），以891.52点收盘，跌破900点大关。由于该指数在开盘后暴跌，韩国科斯达克市场于上午9时06分左右触发卖方熔断机制。首尔外汇市场上，韩元兑美元汇率收于1美元兑1539.1韩元，较前一个交易日下跌2.1韩元。