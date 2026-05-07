韩央行：出口在经济中占比上升 就业拉动效果仅为消费一半

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韩国国际广播电台报道：在半导体出口增长的推动下，出口在韩国经济中所占比重有所上升；但同等金额的需求所带来的就业岗位数量，出口仅为消费的一半左右。根据韩国银行（央行）21日公布的《2024年投入产出表（扩展表）》，出口在该年度最终需求中的占比为31.8%，较前一年提高2.4个百分点。与此同时，消费占比从48.0%降至47.0%，投资从22.6%降至21.2%。央行解释称，这主要是受包括半导体在内的计算机、电子及光学设备出口大幅增长的影响。出口在就业中的占比也有所提高。在全职等效就业者中，由出口需求直接、间接拉动的就业人数占比从2023年的20.7%升至2024年的22.2%；消费则从58.4%降至57.7%，投资从20.9%降至20.1%。不过，在同等金额的前提下，则各项目所创造的就业岗位数量差距明显。当最终需求达到10亿韩元时，消费所直接、间接拉动的就业人数最多，为9.7人；投资为7.9人；出口为5.0人，且较前一年的5.4人有所减少。全行业就业拉动系数也从8.2人降至7.8人。另外，按全日制工作计算，就业人数从2599万降至2596万，减少2.8万人。减少部分主要集中在建筑业以及农林水产品等领域。