韩大法院院长：将通过国政监查阐明大法官候选人提名问题立场

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韩国国际广播电台报道：韩国大法院院长曹喜大表示，今后将通过国会国政监查等方式阐明关于大法官候选人提名问题的立场。先前，曹喜大拒绝了青瓦台提出的重新提名大法官候选人的要求。28日上午，曹喜大在前往首尔市瑞草区大法院办公途中，就媒体提出的“是否维持对候选人孙凤基的提名”问题表示，对于相关疑问，今后将通过国政监查等方式予以答复；若有必须公布的内容，将通过发言人转达。去年10月13日，曹喜大出席国会法制司法委员会对大法院的国政监查。按照惯例宣读机关领导致辞后，曹喜大未进行证人宣誓，也未回答共同民主党议员的质询，约1小时后离场。预计国会将在本次国政监查中对曹喜大公开拒绝重新提名的原委进行集中质询。上月18日，曹喜大因在大法官候选人提名问题上未能与青瓦台达成协议，打破一直以来的惯例，以书面形式提名孙凤基为候选人。上月28日，青瓦台称曹喜大此举是“缺乏实质性磋商的单方面书面提名”，拒绝受理并要求重新提名。本月22日，曹喜大表示，无法回应青瓦台的重新提名要求。曹喜大表示，青瓦台未在相关文件中写明要求重新提名的具体理由和宪法依据，也无法另行找到可将这一要求正当化的宪法依据和理由。青瓦台反驳称，曹喜大的这一表态意味着其认为自身提名权优先于总统任命权，这违背了宪法。双方矛盾由此进一步升级。次日，曹喜大再次表示，相关公文未明确记载要求重新提名的理由。青瓦台回应称，公文表述明确，大法院院长混淆视听。为准备下月6日举行的国政监查，国会法制司法委员会28日举行紧急质询，讨论大法官候选人重新提名问题。