李在明：青年技术人才就是韩国未来 努力打造人才受尊重的社会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：5日中午，韩国总统李在明在总统府青瓦台宴请在第48届世界技能大赛中荣获综合第二名的韩国国家代表团。李在明指出，韩国能够成长为世界领先的制造业强国，依靠的是无数技术人员在第一线默默磨砺技术、付出汗水与热情，各位青年技术人才就是韩国的未来。李在明强调，政府也将努力让更多青年能够凭借技术展开梦想的翅膀，并打造让拥有优秀技术的人才获得相应认可与尊重的社会。李在明嘱咐雇佣劳动部细致关注对选手团的后续支持以及获奖者待遇。担任代表团长的韩国产业人力公团理事长李炳勋（音）表示，本届大赛为韩国提出了需要付出更多努力的课题。主办国中国在培养年轻技术人才方面投入了国家资源，不仅夺得综合第一名，与韩国的差距也进一步拉大。李炳勋呼吁政府、国会以及企业界给予关注与支持，让更多怀揣技术人员梦想的青年能够参与挑战。青瓦台发言人金性完介绍称，午餐气氛自由融洽，李在明勉励选手，并倾听来自第一线的真实声音。午餐开始前，李在明还参观了选手的获奖作品展示。李在明对“技术融合型LNG运输船”表现出极大兴趣。该作品通过工业控制、电气控制、焊接、冷冻技术四项工种技术展现了韩国造船业的发展历程。李在明还细致询问了“船舶如何运用冷冻技术”、“各项技术是否得到充分发挥”等问题。第48届世界技能大赛9月在中国上海举行。韩国共派出54名选手参赛，斩获4枚金牌、14枚银牌、6枚铜牌以及16个优秀奖。