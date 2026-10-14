韩国国际广播电台报道：今年1月至10月，外国投资者净卖出的韩国上市股票规模接近240万亿韩元，超过去年全年净卖出规模的20倍。韩国金融监督院20日发布的《2026年10月外国人证券投资动向》显示，外国投资者上月净卖出价值25.978万亿韩元的上市股票。其中，在有价证券市场净卖出25.015万亿韩元，在科斯达克市场净卖出9630亿韩元。这是外国投资者继9月之后连续第二个月净卖出韩国上市股票。至此，今年1月至10月，外国投资者净卖出的韩国上市股票规模增至239.977万亿韩元。这一数字约为去年全年净卖出额11.768万亿韩元的20倍。今年外国投资者仅在8月净买入韩国上市股票。但外国投资者持有的股票市值反而有所增加。截至上月底，外国投资者持有的股票市值为1899万亿韩元，较去年底的1326.8万亿韩元增加了43.1%。外国投资者持股占韩国股市总市值的比重也从30.8%上升至34.0%。虽然外国投资者大规模抛售股票，但随着股价上涨，其持有股票的市值反而大幅增加。在债券市场，外国投资者资金重新流入。外国投资者上月净买入价值7.625万亿韩元的上市债券，并收到2500亿韩元的到期偿还款，净投资额合计为7.375万亿韩元。截至上月底，外国投资者持有的韩国上市股票和债券总额为2229.4万亿韩元。