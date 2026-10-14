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韩国国际广播电台报道：受秋夕过后需求减少及天气状况良好影响，农林水产品价格有所下跌，上月生产者物价随之小幅回落。韩国银行（央行）20日发布的《2026年10月生产者物价指数》初步统计显示，上月生产者物价指数环比下降0.1%。这是在8月和9月连续两个月上涨后，时隔三个月再次转为下降。从具体品类来看，农林水产品价格环比下跌8.3%。受天气状况良好影响，苹果价格大幅下跌；随着秋夕过后猪肉等产品需求减少，农产品和畜产品价格分别下跌11.8%和7.3%。此外，受化学制品、煤炭及石油制品等产品价格上涨影响，工业品价格环比上涨0.3%。电力、燃气、水及废弃物价格上涨0.2%，主要原因在于受油价上涨影响，工业用城市燃气价格上涨。服务价格与上月基本持平。虽然餐饮住宿服务和运输服务等价格上涨，但金融及保险服务价格下跌。剔除食品和能源产品后的10月生产者物价环比上涨0.1%。国内供应物价指数反映国内供应的商品和服务价格走势。虽然最终产品价格下跌，但受原材料和中间品价格上涨带动，该指数环比上涨0.7%。总产出物价指数反映包括出口在内的全部产出品价格变动，受工业品出口价格上涨带动，环比上涨0.3%。与去年同期相比，10月生产者物价上涨7.2%。