Apec : Kim Min-seok examine les préparatifs sur place

Le Premier ministre sud-coréen s'est déplacé, vendredi dernier, à Gyeongju pour examiner les préparatifs du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec). Il a ainsi salué le dévouement du personnel organisateur, venu du ministère des Affaires étrangères, de la préfecture du Gyeongsang du Nord et de la police régionale, entre autres.Kim Min-seok a souligné que le succès d'un tel événement ne serait possible que par une préparation active et détaillée dans tous les domaines comprenant les infrastructures, l'hébergement, les sites d'accueil, la sécurité et l'alimentation.Le chef du gouvernement s'est rendu à l'Hôtel Koron et à celui Sono Calm où séjourneront les dirigeants étrangers ainsi qu'au Palais de congrès de Hwabaek (HICO) qui accueillera le sommet et les différents tête-à-tête. Il en a également profité pour visiter le CHU de l'université Dongkuk à Gyeongju, qui fournira des services médiaux et d'urgences pour l'Apec.