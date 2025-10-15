Aller au menu Aller à la page

Politique

Crimes au Cambodge : deux sud-Coréens secourus après leur enlèvement

Write: 2025-10-13 10:56:49Update: 2025-10-13 14:41:18

Crimes au Cambodge : deux sud-Coréens secourus après leur enlèvement

Photo : KBS News

Alors que les crimes visant les sud-Coréens augmentent au Cambodge, deux d'entre eux ont été secourus le 30 septembre, après avoir été kidnappés par un groupe criminel d'hameçonnage par téléphone. 

La police de Sihanoukville a indiqué que les deux ressortissants âgés de 35 et 27 ans avaient été trompés par une escroquerie à l'emploi, avant d'être enfermés et forcés de participer à des arnaques téléphoniques. Ils seront prochainement renvoyés en Corée du Sud.

Les enlèvements de sud-Coréens au Cambodge sont passés de 220 en 2024 à 330 cette année. Un étudiant dans la vingtaine a été retrouvé mort en août dernier après avoir été torturé. Toutefois, l'autopsie n'a pas encore été menée. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a présenté ses excuses à la famille de la victime, avant de s'engager à travailler avec Phnom Penh pour faire rapatrier sa dépouille au plus vite. 

De son côté, le ministre, Cho Hyun, a convoqué l'ambassadeur cambodgien à Séoul pour lui demander des contre-mesures appropriées, dont la simplification de la procédure visant à signaler des enlèvements ou des disparitions. 

Le ministère a émis un avis de voyage spécial pour la capitale cambodgienne comme il l'avait fait pour les provinces du pays. 
