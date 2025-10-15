Exportations : baisse de 15,2 % entre le 1er et 10 octobre

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes se sont élevées à 13 milliards de dollar entre le 1er et 10 octobre, soit une baisse de 15,2 % sur un an. Néanmoins, en prenant en compte le nombre de jour travaillé, réduit à 3,5 contre 5,5 l'an dernier en raison des vacances de Chuseok, la moyenne journalière a progressé de 33,2 %.Les ventes à l'étranger des semi-conducteurs ont évolué de 47 % à 4,5 milliards de dollars et leur part dans le total des exportations a atteint 34,7 %. Les expéditions de voitures et de leurs pièces détachées se sont établies respectivement à 700 millions (- 51,8 %) et à 300 millions de dollars(- 49,1 %).Par pays, Taïwan a acheté 1,9 milliards de dollars de produits sud-coréens, alors que les exportations vers les Etats-Unis ont chuté de 43,4 % pour enregistrer 1,4 milliards de dollars. Les expéditions vers le Vietnam et l'Union européenne ont reculé respectivement de 19 et 44 %.Les importations ont atteint 13,5 milliards de dollars, soit une baisse de 22,8 %, pour donner une balance déficitaire de 500 millions.