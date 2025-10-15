Séoul demande le maintien de ses volumes d’acier auprès de l’UE

Photo : YONHAP News

Selon le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce, lors du Forum mondial sur la surcapacité sidérurgique (GFSEC) et la réunion des ministres du commerce du G20, tenus le 11 octobre en Afrique du Sud, le ministre délégué au Commerce extérieur a rencontré le commissaire européen au commerce.Yeo Han-koo a exprimé ses inquiétudes concernant le projet de l’Union européenne, qui vise à remplacer les mesures de sauvegarde existantes sur l’acier par un système de contingentement tarifaire, prévoyant une réduction des quotas d’importation et une augmentation des droits de douane. Il a estimé qu’une telle mesure risquait d’avoir un impact négatif sur l’industrie sidérurgique sud-coréenne et d’accroître l’incertitude du climat commercial.Le ministre délégué a appelé à une solution équilibrée afin que ces nouvelles dispositions ne compromettent pas un commerce libre et équitable entre les deux parties. Il a également rappelé que Séoul, partenaire de Bruxelles dans le cadre d’un accord de libre-échange depuis quatorze ans, devrait bénéficier d’un traitement différencié par rapport aux pays n’ayant pas conclu de tel partenariat. Il a enfin demandé à Maros Šefčovič une allocation de volumes permettant de maintenir le niveau actuel des échanges.