Début du premier audit parlementaire du gouvernement de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Le premier audit parlementaire du gouvernement sous la présidence de Lee Jae Myung a débuté aujourd'hui. Pendant quatre semaines, dix-sept commissions parlementaires mèneront des inspections sur les actions de quelque 800 institutions publiques.Le Minjoo, le parti au pouvoir, entend en profiter pour faire toute la lumière sur les abus commis par l’administration précédente dirigée par Yoon Suk Yeol. En face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, y voit l’occasion de dénoncer les incapacités de l'administration Lee.La commission de la législation et des affaires juridiques a ouvert le bal des inspections. Le Minjoo a notamment commencé à auditionner le président de la Cour suprême, Cho Hee-dae, alors que la coutume veut qu’il se contente d’une présence protocolaire. La formation présidentielle lui reproche d’avoir exercé de l'influence en défaveur du candidat Lee Jae Myung lors de la dernière élection présidentielle. Pour rappel, peu avant le scrutin, la Cour suprême avait annulé la décision d’acquittement rendue en appel pour le chef de l'Etat, poursuivi pour violation de la loi électorale en 2022, et avait renvoyé l’affaire devant une juridiction inférieure.Dans sa prise de parole, Cho Hee-dae a déclaré ne pas être en mesure de s’exprimer sur une affaire toujours en cours, ajoutant qu’une telle démarche risquerait de saper les fondements des procès, fondés sur la Constitution, les lois et la conscience des juges.Lors de l’audit mené par la commission des affaires étrangères et de la réunification, le PPP devrait s’en prendre au gouvernement au sujet de sa responsabilité dans la récente détention massive de travailleurs sud-coréens dans l’Etat américain de Géorgie, ainsi que dans les retards pris dans les négociations commerciales avec les Etats-Unis. La commission des sciences et des TIC devrait, pour sa part, revenir sur les cyberattaques ayant frappé les principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays.Enfin, le président Lee Jae Myung a ordonné à tous les ministères de coopérer pleinement avec l’Assemblée nationale dans le cadre de l’audit, les exhortant à accueillir activement les remarques formulées par les députés.