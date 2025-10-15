Population : les 20-29 ans sont moins nombreux que les septuagénaires

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées hier par l’Agence nationale des données et des statistiques, l'an dernier en Corée du Sud, la population des 20-29 ans a connu la plus forte baisse parmi toutes les classes d'âge. Elle s’élevait à 6,302 millions de personnes, soit 193 000 de moins que l’année précédente.Le nombre de jeunes adultes, qui avait atteint un pic de 7,03 millions en 2020, diminue pour la quatrième année consécutive. En 2024, ils sont ainsi devenus moins nombreux que les personnes âgées de 70 ans et plus, une première depuis le début des statistiques nationales en 1925.Cette évolution suscite des inquiétudes quant au recul du dynamisme économique, alors que les jeunes occupent une place de plus en plus restreinte dans la société. Les experts estiment qu’une insertion professionnelle plus difficile pourrait aggraver la baisse des mariages et des naissances, accentuant les déséquilibres démographiques.Selon Kim Gwang-seok, directeur du département de recherche économique à l’Institut sud-coréen d’économie et d’industrie, la diminution du nombre de jeunes et leurs difficultés d’emploi sont directement liées à la vitalité de l’économie. Il a jugé que, sur le long terme, ces tendances risquaient d’accentuer les problèmes structurels liés à la faible natalité et au vieillissement.