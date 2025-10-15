Crimes au Cambodge : Séoul appelle au rapatriement rapide de ses ressortissants impliqués

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel a tenu, lundi après-midi, la première réunion du groupe de travail interministériel chargé de répondre à la vague de criminalité visant les ressortissants sud-coréens au Cambodge. Sa porte-parole a indiqué qu'au cours des discussions, le conseiller à la sécurité nationale avait souligné la nécessité d’un retour rapide des sud-Coréens qui ont été séquestrés et torturés après avoir été attirés par des organisations criminelles au moyen d'offres d’emploi frauduleuses.Wi Sung-lac a précisé que ceux impliqués dans des affaires criminelles sur place devaient être rapatriés dans les meilleurs délais, si nécessaire par étapes successives, tout en reconnaissant la nécessité de sanctionner leurs éventuelles infractions.La possibilité d’envoyer des enquêteurs sud-coréens afin de coordonner les investigations avec les autorités locales a également été examinée.Ce dossier a aussi été évoqué lors de l’audit parlementaire du gouvernement, mené le même jour par la commission des affaires étrangères et de la réunification. Le député du Minjoo, Yoon Hu-duk, a déclaré avoir appris auprès de Wi Sung-lac que 68 sud-Coréens étaient actuellement détenus dans des prisons cambodgiennes. Il a ajouté qu’au moins 500 autres ressortissants seraient séquestrés par des groupes criminels locaux et contraints à se livrer à des opérations d’hameçonnage et à d’autres activités malveillantes, soulignant l’urgence de prendre des mesures rigoureuses.