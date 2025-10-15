Audit parlementaire : les commissions se penchent sur la Justice et les médias

Photo : YONHAP News

Ce mardi, deuxième jour de l’audit parlementaire du gouvernement, la commission de la législation et des affaires juridiques se penchera notamment sur les activités du ministère de la Justice. Parmi les témoins convoqués figurent l’ancien procureur Kim Sang-min et l'ancien procureur général Shim Woo-jung. Le premier est soupçonné d’avoir offert des cadeaux à l’ex-Première dame, Kim Keon-hee, afin d’obtenir une investiture aux législatives. Le second est accusé d'avoir renoncé, en mars dernier, à faire appel de la décision d’un tribunal suspendant la détention de l’ex-président Yoon Suk Yeol, inculpé pour des accusations d’insurrection. Toutefois, les deux hommes ne devraient pas se présenter devant le Parlement, ayant déjà déposé une déclaration de motifs d’absence.Du côté de la commission des sciences et des TIC, l’audit portera principalement sur la Commission de la radiodiffusion, des médias et des communications (KMCC), la Community Media Foundation (KCMF) et la Korea Broadcast Advertising Corporation (KOBACO). Lee Jin-sook, ancienne présidente de la Commission de la radiodiffusion et des communications (KCC), prédécesseur de la KMCC, devrait être interrogée.Enfin, la commission de l’éducation et celle de l'intérieur et de la sécurité procéderont, elles aussi, à l’examen des activités des ministères et des agences d’Etat relevant de leur compétence.