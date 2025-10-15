Samsung Electronics : anticipation de résultats supérieurs aux attentes au T3

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a annoncé, aujourd’hui, que son bénéfice d’exploitation devrait atteindre 12 100 milliards de wons sur la période juillet-septembre. Soit une hausse de 31,8 % en rythme annuel, et de 158,5 % par rapport au trimestre précédent.Si ces résultats provisoires sont confirmés à la fin du mois, il s’agira d’une progression supérieure aux attentes du marché, et d’un montant inédit depuis plus de trois ans. Ce sera également la première fois en cinq trimestres que le géant sud-coréen de l’électronique enregistrera un profit opérationnel de plus de 10 000 milliards de wons.Son chiffre d’affaires a également bondi de 8,7 % sur un an et de 15,3 % sur trois mois pour totaliser 86 000 milliards de wons. Là aussi, un montant sans précédent.Cette surprise positive peut s’expliquer par l’augmentation soutenue des puces mémoires et la diminution du déficit des non-mémoires.A l’inverse, l’autre géant de l’électronique grand public du pays, LG Electronics, prévoit une baisse de son bénéfice d’exploitation. Dans son bilan provisoire pour le troisième trimestre, publié hier, l’entreprise a estimé qu’il devrait reculer de 8,4 % par rapport à l'an dernier, à 688,9 milliards de wons. Des chiffres toutefois supérieurs de plus de 10 % aux attentes des analystes.