Lee Jae Myung veut renforcer le soutien aux secteurs culturels et artistiques

Photo : YONHAP News

Le président de la République a appelé, lundi lors d’une réunion avec ses principaux secrétaires, à l’élaboration de mesures de soutien destinées aux domaines purement culturels et artistiques, afin de maintenir la Corée du Sud à son rang de puissance culturelle.Selon le porte-parole du Bureau présidentiel, Lee Jae Myung a également exprimé ses inquiétudes concernant la disparition des petites librairies et ordonné d’étudier des mesures pour soutenir les secteurs de la littérature et de l’édition.En outre, le chef de l'Etat a souhaité que les missions diplomatiques sud-coréennes à l’étranger puissent garder une vue d’ensemble et coordonner les mesures et les activités liées aux domaines culturels, aussi bien dans le secteur public que privé.Par ailleurs, lors de cette réunion, cinq axes stratégiques visant à développer les industries culturelles ont été présentés : augmenter la production de contenus coréens originaux, assurer l’authenticité de l’histoire et de la culture nationales, élargir l’accès du public à la culture tout en soutenant les créateurs artistiques, encourager la convergence entre la technologie et la culture et enfin, promouvoir l’innovation dans le domaine du tourisme.Kim Nam-joon a souligné que l’administration Lee avait augmenté le budget alloué aux secteurs culturels de 8,8 % pour l’année prochaine, le portant à 9 600 milliards de wons, soit environ 5,8 milliards d’euros.Enfin, le Bureau présidentiel a désigné cette semaine comme la « Semaine de la culture » et prévoit d’organiser divers événements liés à cette thématique.