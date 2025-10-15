Négociations commerciales : Washington a proposé à Séoul une nouvelle alternative

Photo : YONHAP News

Les négociations sud-coréano-américiaines en vue de finaliser l'accord commercial restent toujours bloquées, en raison des questions liées à la promesse de Séoul d’investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a indiqué, hier lors de l'audit parlementaire de son ministère, que l’administration Trump avait proposé une nouvelle alternative que le gouvernement est en train d'examiner.Selon Cho Hyun, initialement, les 350 milliards de dollars devraient prendre la forme non seulement d’investissements directs, mais aussi de prêts ou de garanties pour ces crédits. Toutefois, Washington a demandé à ce qu'ils soient faits uniquement de manière directe, ce à quoi s’oppose Séoul.Le chef de la diplomatie s’est toutefois engagé à faire de son mieux pour trouver une solution avant un nouveau tête-à-tête entre Lee Jae Myung et Donald Trump, prévu à Gyeongju à la fin du mois, en marge du sommet de l’Apec.Le Bureau présidentiel a précisé avoir transmis, le mois dernier, une proposition révisée à Washington, qui a réagi à certains points. Mais, Cho Hyun a indiqué que l’alternative américaine n’était pas si concrète. A la question de savoir si les Etats-Unis reconsidèrent leur position initiale sur les investissements « en une seule fois et en espèces », il a répondu par l’affirmative.