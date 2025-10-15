Le prix Nobel d'économie 2025 se montre confiant pour l’économie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Lors d'une conférence de presse tenue lundi à l’université Northwestern, aux Etats-Unis, le prix Nobel d’économie 2025 s’est déclaré peu inquiet quant aux perspectives de l’économie sud-coréenne.Plus tôt dans la journée, Joel Mokyr avait été désigné comme l’un des trois récipiendaires de la prestigieuse distinction décernée par l’Académie suédoise, aux côtés du Français Philippe Aghion et du Canadien Peter Howitt, pour leurs travaux sur la croissance économique tirée par l’innovation technologique.Le lauréat américain a qualifié d’« ironique » la question du journaliste sud-coréen l’interrogeant sur les moyens de remédier au ralentissement de l’économie nationale. Il a rappelé la « croissance miraculeuse » accomplie par la Corée du Sud, passée du statut de pays à très faible revenu par habitant dans les années 1950 à celui de l’une des nations les plus prospères du monde aujourd’hui. Selon lui, ce sont plutôt des pays comme la Corée du Nord ou la Birmanie qui devraient susciter des inquiétudes.Tout en reconnaissant que le déclin de la natalité pourrait peser sur la croissance sud-coréenne, le chercheur a souligné que le pays devait continuer sur la voie empruntée jusqu’ici, en maintenant l’ouverture de ses frontières et en exploitant les meilleures technologies du monde.