« END » : le ministre de la Réunification promet la concrétisation de l’initiative

Write: 2025-10-14 12:37:50Update: 2025-10-14 13:47:40

Photo : YONHAP News

Lors de l'audit parlementaire de son ministère, aujourd'hui, le ministre de la Réunification a affirmé que l’administration de Lee Jae Myung considérait le désir de paix du peuple avec importance et qu’elle mettrait à exécution ce principe avec fermeté et cohérence dans toutes les étapes de sa politique nord-coréenne.

Chung Dong-young est alors revenu sur l’initiative « END »  présentée le mois dernier par le président de la République à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies. Selon lui, il s’agit d’un plan visant à ouvrir une nouvelle ère de co-existence et de croissance conjointe des deux Corées en mettant fin à leur hostilité et à leur confrontation à travers les échanges, la normalisation et la dénucléarisation. 

Le ministre a souligné que Séoul poursuivrait ses efforts pour faire revenir Pyongyang à la table du dialogue et pour renouer les relations avec lui en concrétisant cette initiative en priorité. 

Sur la politique de son ministère vis-à-vis du régime de Kim Jong-un, Chung Dong-young a promis de la baser sur les principes notamment de la participation citoyenne, de l’unité ou du consensus nationaux, ainsi que de la communication intergénérationnelle et entre différentes couches sociales.
