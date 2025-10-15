« END » : le ministre de la Réunification promet la concrétisation de l’initiative

Photo : YONHAP News

Lors de l'audit parlementaire de son ministère, aujourd'hui, le ministre de la Réunification a affirmé que l’administration de Lee Jae Myung considérait le désir de paix du peuple avec importance et qu’elle mettrait à exécution ce principe avec fermeté et cohérence dans toutes les étapes de sa politique nord-coréenne.Chung Dong-young est alors revenu sur l’initiative « END » présentée le mois dernier par le président de la République à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies. Selon lui, il s’agit d’un plan visant à ouvrir une nouvelle ère de co-existence et de croissance conjointe des deux Corées en mettant fin à leur hostilité et à leur confrontation à travers les échanges, la normalisation et la dénucléarisation.Le ministre a souligné que Séoul poursuivrait ses efforts pour faire revenir Pyongyang à la table du dialogue et pour renouer les relations avec lui en concrétisant cette initiative en priorité.Sur la politique de son ministère vis-à-vis du régime de Kim Jong-un, Chung Dong-young a promis de la baser sur les principes notamment de la participation citoyenne, de l’unité ou du consensus nationaux, ainsi que de la communication intergénérationnelle et entre différentes couches sociales.