UFS : seulement un quart des entraînements de terrain reportés a été réalisé

Photo : YONHAP News

En août, l’armée sud-coréenne avait repoussé à septembre une vingtaine d’entraînements sur le terrain organisés dans le cadre des exercices conjoints « Ulchi Freedom Shield » (UFS) menés avec les Etats-Unis. Cependant, seuls cinq d’entre eux ont effectivement eu lieu.C’est ce qu’ont révélé, ce mardi, les informations obtenues par le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kang Dae-sik, auprès de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Ce dernier a indiqué à l'élu conservateur que les manœuvres restantes seraient menées d’ici la fin de l’année, en tenant compte des calendriers des deux alliés.Les exercices conjoints UFS visent à renforcer la défense de la péninsule face aux menaces nord-coréennes. Ils comprennent des exercices de poste de commandement (CPX) basés sur des simulations et des entraînements sur le terrain (FTX).Le JCS avait justifié le report par la forte chaleur. Mais certains observateurs y ont vu un geste visant à ne pas contrarier Pyongyang, dans le cadre des efforts de l’administration Lee Jae Myung pour améliorer les relations intercoréennes.