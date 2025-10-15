Apec : le « K-Tech Showcase » mettra en avant les technologies sud-coréennes

Photo : YONHAP News

A l'approche du sommet du Forum de Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, les préparatifs des événements économiques destinés à mettre en valeur les technologies sud-coréennes, dont le « K-Tech Showcase », entrent dans leur phase finale.Selon la province du Gyeongsang du Nord et la Chambre de commerce et d’industrie de Corée (KCCI), un pavillon de 1 650 m² sera installé devant le parc d’exposition économique du Gyeongju Expo Grand Park. Du 28 au 31 octobre, les start-up et les grands groupes sud-coréens y présenteront leurs innovations en mobilité et robotique, en intelligence artificielle et maisons intelligentes, en métavers et XR ainsi qu'en biotechnologies et santé.Sous le thème « Le passé, le présent et l’avenir que la Corée construit », l’espace d’exposition illustrera l’évolution industrielle du pays et ses secteurs de haute technologie. Une phase d’essai est prévue du 20 au 26 octobre, avant l’ouverture officielle jusqu’au 23 novembre.Les autorités locales veulent faire de l’Apec une plateforme de promotion économique, afin de renforcer les réseaux de coopération entre entreprises sud-coréennes et acteurs mondiaux, et d’encourager l’expansion internationale des sociétés locales.Selon une étude conjointe de la KCCI et de Deloitte Consulting, les retombées économiques liées au sommet atteindront 7 400 milliards de wons, dont 3 300 milliards d’effets directs à court terme et 4 100 milliards d’effets indirects à moyen et long terme.