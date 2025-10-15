Crimes au Cambodge : Lee Jae Myung ordonne le rapatriement rapide des ressortissants concernés

Photo : YONHAP News

Alors que les crimes visant des sud-Coréens se multiplient au Cambodge, le président de la République a appelé à mobiliser toutes les ressources disponibles pour répondre rapidement et efficacement à cette situation. Lors du conseil des ministres de ce mardi, Lee Jae Myung a souligné l’impératif de protéger les victimes et de rapatrier les ressortissants concernés dans les plus brefs délais.Pour rappel, récemment, les informations se succèdent faisant état d’enlèvements et de séquestrations de sud-Coréens dans ce pays d’Asie du Sud-Est par des organisations criminelles se livrant à des opérations d’hameçonnage et à d’autres activités malveillantes. Certains d'entre eux auraient été arrêtés par les autorités locales pour leur implication dans des crimes.Le chef de l’Etat a indiqué que, parmi les personnes arrêtées, figuraient des citoyens d’autres nations et que les sud-Coréens constitueraient la cinquième ou sixième nationalité la plus nombreuse. Il a ensuite exhorté les ministères concernés à accélérer la mise en place d’un système de coordination permanente entre les autorités sécuritaires de Séoul et de Phnom Penh.Lee Jae Myung a en outre demandé un traitement rapide des disparitions signalées, ainsi que la mise en œuvre de dispositifs destinés à assurer la sécurité des citoyens, y compris les restrictions de voyage dans les régions à risque. Enfin, il a insisté sur la nécessité d’allouer des ressources budgétaires suffisantes pour permettre aux missions diplomatiques à l’étranger d’intervenir immédiatement et en permanence en cas d’appel à l’aide d’expatriés.Hier après-midi, le Bureau présidentiel avait tenu la première réunion du groupe de travail interministériel chargé de répondre à la vague de criminalité visant les sud-Coréens au Cambodge.