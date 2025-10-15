APEC : les épouses d’ambassadeurs participent à un programme culturel à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Dans le cadre du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), la province du Gyeongsang du Nord, où se trouve Gyeongju, a invité l’Association des conjoints et conjointes d’Ambassadeurs à Séoul (ASAS) à participer à un programme culturel pour découvrir le patrimoine et la culture de la région.Depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, treize participantes, venues notamment d’Équateur, du Mexique, de Russie, d’Ouzbékistan, de Mongolie et du Bangladesh, ont pris part à un séjour associant traditions et modernité. Elles ont participé à des ateliers de gastronomie et d’artisanat, comprenant la préparation du kimchi, la fabrication de boissons alcoolisées traditionnelles et la réalisation d’objets en hanji, le papier traditionnel du pays du Matin clair.Le groupe a également visité le siège du gouvernement provincial, parcouru la Forêt du Millénaire et découvert les sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, dont l’école confucianiste de Byeongsan Seowon et le village de Hahoe.Le gouverneur Lee Cheol-woo a estimé que cette invitation avait permis aux épouses d’ambassadeurs de découvrir pleinement la richesse culturelle du Gyeongsang du Nord. Il a ajouté que la province s’efforcerait, à l’occasion de l’Apec, de se hisser au rang de centre culturel et diplomatique de rayonnement international.