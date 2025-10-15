COVID-19 : la nouvelle campagne de vaccination débute demain

Photo : YONHAP News

L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a annoncé que la campagne nationale de vaccination contre la grippe et la COVID-19 débutera demain et se poursuivra jusqu’au 30 avril 2026. Elle est destinée aux personnes âgées et aux groupes à haut risque.Les seniors seront vaccinés par tranches d’âge : à partir du 15 octobre pour les plus de 75 ans, du 20 pour les 70-74 ans et du 22 pour les 65-69 ans. Les vaccins seront administrés gratuitement dans les hôpitaux agréés et les centres de santé publique, sans distinction de lieu de résidence. La liste des établissements est consultable sur le site officiel de la KDCA ou auprès des centres locaux.La nouvelle campagne concerne également les personnes immunodéprimées et les résidents des établissements vulnérables aux infections, tels que les maisons de retraite, les hôpitaux psychiatriques, les centres pour sans-abri ou les établissements pour personnes handicapées, où la vaccination contre la COVID-19 commencera également demain.La KDCA a rappelé l’importance d’une vaccination annuelle pour les populations à risque, soulignant que les souches virales évoluent chaque saison.