Croissance : le FMI relève sa prévision à 0,9 % pour la Corée du Sud en 2025

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé sa prévision de croissance pour la Corée du Sud en 2025, de 0,8 à 0,9 %. Cette légère révision s’explique par un impact plus limité que prévu des mesures tarifaires américaines.Selon le FMI, les accords commerciaux conclus par les États-Unis avec plusieurs pays ont réduit l’effet global des hausses de tarifs. Séoul, qui a négocié le sien en juillet, est parvenu à limiter les droits de douane sur ses produits à 15 %. Le ministre sud-coréen des Finances, Koo Yoon-cheol, devrait rencontrer son homologue américain à Washington cette semaine pour le finaliser.Toutefois, l'institution maintient sa prévision de la croissance sud-coréenne à 1,8 % pour 2026, en soulignant la fragilité de la reprise.A l’échelle mondiale, le FMI anticipe une croissance de 3,2 % en 2025. La zone euro devrait croître de 1,2 %, le Japon de 1,1 %, et la Chine de 4,8 %. Malgré ces révisions à la hausse, ces chiffres restent inférieurs à ceux d’avant la pandémie, où la croissance mondiale moyenne avoisinait 3,7 %.