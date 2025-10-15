Audit parlementaire : inspection à la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, pour la troisième journée de l’audit parlementaire sur les actions du gouvernement, les membres de la commission de la législation et des affaires juridiques se rendront au siège de la Cour suprême pour une inspection. Ils avaient déjà examiné les activités de la plus haute juridiction du pays, lundi, à l’Assemblée nationale.Parmi eux, les députés du Minjoo, le parti au pouvoir, comptent vérifier les journaux informatiques concernant le président de l’institution, Cho Hee-dae, ainsi que les autres juges suprêmes. Ils les soupçonnent d’avoir rendu, en mai dernier, en pleine campagne présidentielle, un jugement partial défavorable au candidat Lee Jae Myung dans une affaire le concernant. En face, les élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, devraient continuer à dénoncer une atteinte à l’indépendance de la Justice.La commission de l’intérieur et de la sécurité doit, pour sa part, auditer la Commission électorale nationale (NEC), l’Agence nationale de lutte contre les incendies (NFA) ainsi que le ministère de la Gestion du personnel, entre autres. De vifs débats sont attendus sur l’impartialité et la transparence de la NEC, ainsi que sur le suivi de l’affaire de favoritisme à l’embauche impliquant les enfants de hauts responsables de l’institution.Par ailleurs, les ministères de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, de la Santé et du Bien-être, ainsi que de l’Emploi et du Travail doivent également faire l’objet d’audits par les commissions compétentes.