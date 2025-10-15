Rejet du mandat de détention contre l’ex-ministre de la Justice

Photo : YONHAP News

L’ancien ministre de la Justice a échappé à un placement en détention provisoire après le refus du tribunal du district central de Séoul d'émettre un mandat d’arrêt à son encontre. Park Sung-jae est accusé de complicité dans l’insurrection menée par l’ex-président Yoon Suk Yeol.Mercredi, la justice a rejeté la demande de mandat déposée par l’équipe du procureur spécial Cho Eun-suk, estimant que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour démontrer un risque de fuite ou de destruction de preuves. Elle a également souligné qu’il existait matière à débat quant à l’existence ou au degré d’illégalité des actes du suspect, ainsi qu’à la manière dont il en aurait eu connaissance. Selon elle, à ce stade, il serait préférable de poursuivre l’enquête sans détention physique.Ce matin, en quittant le centre de détention de Séoul, l'ancien garde des Sceaux a exprimé sa gratitude pour cette « décision avisée ». Il a déclaré considérer que la demande de mandat présentée par le procureur spécial reposait sur « des éléments erronés marqués par des spéculations excessives et des sauts de raisonnement ».Les enquêteurs envisageraient désormais la possibilité de l'inculper sans mener d’investigations supplémentaires. Selon eux, il aurait convoqué une réunion de hauts responsables de son ministère peu après la proclamation de l’état d’exception, afin d’ordonner l’envoi de procureurs au sein d’une unité d’enquête conjointe à créer dans le cadre de la loi martiale. Park Sung-jae est également soupçonné d’avoir demandé au service de l’immigration de se préparer à appliquer des interdictions de voyage visant certains hommes politiques et autres personnalités, et d’avoir ordonné de vérifier la capacité disponible des centres pénitentiaires en vue de leur détention.