La princesse héritière de Suède en visite officielle en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La princesse héritière de Suède effectue, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 17 octobre, une visite officielle en Corée du Sud, accompagnée d'une importante délégation de représentants de grandes entreprises suédoises. Ce premier déplacement en dix ans d'un héritier au trône suédois au pays du Matin clair vise à renforcer la coopération bilatérale, tant sur le plan économique que diplomatique.La princesse Victoria doit être reçue en fin de journée par le président Lee Jae Myung pour discuter des perspectives de renforcement des échanges commerciaux, de l’investissement, de la science et des échanges culturels entre les deux pays.Une visite à Panmunjeom, le village frontalier de la zone démilitarisée, et la participation au « Sommet pour un partenariat durable Corée–Suède », réunissant responsables gouvernementaux et acteurs économiques sont au programme, ainsi qu’un déplacement au mémorial de Busan pour un hommage aux soldats suédois ayant participé à la guerre de Corée.