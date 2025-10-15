Crimes au Cambodge : la police prévoit de rapatrier d’ici fin octobre tous les sud-Coréens détenus

Photo : YONHAP News

L’Agence nationale de la police a annoncé, mardi, qu’elle prévoyait de rapatrier, d’ici la fin du mois, les 63 sud-Coréens détenus au Cambodge. Le chef du Bureau national d’enquête (NOI), organe placé sous son égide, se rendra aujourd'hui à Phnom Penh pour discuter avec des responsables locaux des moyens d’accélérer le rapatriement, ainsi que du renforcement du personnel policier détaché dans ce pays d’Asie du Sud-Est.La police prévoit de commencer à rapatrier ceux dont la procédure liée à la notice rouge d’Interpol est achevée, pour finaliser l’opération d’ici fin octobre. Deux policiers supplémentaires pourraient également être envoyés afin de renforcer l’équipe sur place, actuellement composée de trois agents.En outre, des enquêtes exhaustives seront menées sur les crimes ayant visé des ressortissants sud-coréens. Les affaires signalées tant auprès de la police que du ministère des Affaires étrangères seront concernées.La police mettra également en place des mesures destinées à empêcher les jeunes de se laisser attirer par de fausses offres d’emploi et de tomber dans le piège de la criminalité à l’étranger, notamment en déployant des agents à cet effet à l’aéroport international d’Incheon.Enfin, la réunion entre le chef par intérim de l’Agence nationale de la police et le commissaire général adjoint de la police cambodgienne, initialement prévue le 23 octobre, a été avancée de trois jours.