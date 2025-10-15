Apec : 200 bénévoles pour un sommet sans barrière linguistique

Photo : YONHAP News

Afin d’assurer un sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) sans barrière linguistique, 200 étudiants étrangers des universités de la province de Gyeongsang du Nord assureront bénévolement la communication.Venus de 15 pays, dont les États-Unis, la Chine, le Japon, le Canada, le Vietnam, les Philippines et l’Indonésie, ces bénévoles seront mobilisés dans les principaux lieux touristiques et infrastructures de transport, ainsi que dans les espaces à forte fréquentation. Sélectionnés sur recommandation de leurs établissement, ces jeunes trilingues sont conscients de leur rôle essentiel et de leur responsabilité.Vingt volontaires ont déjà suivi une formation au printemps, visitant les installations à Gyeongju et proposant des améliorations. Les 180 autres, arrivés au second semestre, ont reçu une formation en ligne en septembre. Une dernière formation commune les attend le 26 octobre, avant leur déploiement sur les sites de l’Apec pour aider les participants et créer des contenus pour les réseaux sociaux.