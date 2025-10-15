Pyongyang s’attelle à l’achèvement de son plan quinquennal

Photo : YONHAP News

Après les célébrations du 80e anniversaire du Parti des travailleurs, la Corée du Nord appelle ses habitants à bien achever le plan quinquennal de développement économique et à préparer la tenue du 9e Congrès de son parti unique.Le Rodong Sinmun a rappelé aujourd’hui, dans un éditorial, qu’il restait peu de temps avant la clôture du plan quinquennal de développement présenté lors du 8e Congrès du parti en 2021. Il a souligné que les défis et les difficultés freinant les progrès du pays ainsi que les tâches restant à accomplir demeuraient considérables.Le journal officiel du régime a ensuite exhorté les hauts responsables du Parti des travailleurs à mesurer l’importance de leur position et de leur rôle dans la marche générale vers le prochain congrès. Il leur a aussi demandé de veiller à ce qu’il n’y ait ni lacunes ni réalisations superficielles dans l’exécution des décisions du parti et à faire en sorte que tous les projets portent leurs fruits.Le 9e Congrès du Parti des travailleurs devrait se tenir au début de l’année prochaine. A cette occasion, Pyongyang devrait dresser le bilan des résultats accomplis au cours des cinq années écoulées et présenter une nouvelle vision politique intérieure et extérieure pour les cinq années à venir.