Hanwha Ocean : Séoul cherche à minimiser l’impact des sanctions chinoises

Photo : YONHAP News

Mardi, le ministère chinois du Commerce a interdit toute transaction ou coopération entre les entreprises chinoises et cinq filiales de Hanwha Ocean aux Etats-Unis, les accusant d’avoir coopéré avec Washington dans son enquête sur les pratiques de l’industrie navale chinoise.Après cette annonce, Séoul a indiqué être en communication avec Pékin via un canal commercial afin de minimiser d’éventuelles retombées négatives.Le Bureau présidentiel a également annoncé qu’une évaluation globale serait effectuée ultérieurement sur les effets potentiels de ces mesures sur le projet « MASGA » (Make American Shipbuilding Great Again), l'initiative de coopération avec Washington visant à relancer l’industrie navale américaine. Il a estimé que l’impact immédiat devrait être limité, compte tenu du faible volume des transactions entre les sociétés concernées et les entreprises chinoises, tout en ajoutant qu’elle surveillerait de près l’évolution de la situation.Parmi les entités sanctionnées figure Hanwha Philly Shipyard, société entrée dans le giron du groupe sud-coréen l’année dernière et considérée comme un symbole de la coopération navale sud-coréano-américaine. Le président Lee Jae Myung avait visité son chantier lors de son déplacement aux Etats-Unis en août dernier.