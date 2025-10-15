DMZ : reprise des fouilles des restes de soldats

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé, aujourd’hui, la reprise des fouilles des restes de soldats portés disparus pendant la guerre de Corée aux alentours de l’arête White Horse, dans la zone démilitarisée (DMZ) à Cheorwon, dans le Gangwon. L’opération avait été interrompue en 2022.Cette initiative fait partie des mesures destinées à apaiser les tensions intercoréennes. Elle vise à « rendre les dépouilles des soldats tombés au combat à leurs familles et à la patrie » et à « transformer la DMZ en zone de paix ».Les deux Corées étaient convenues de mener conjointement ces travaux de récupération à la suite de l’accord militaire signé le 19 septembre 2018. Dans ce cadre, Séoul avait lancé, en avril 2019, les premières excavations sur le site d’Arrowhead, avant de les étendre à White Horse. Elles ont toutefois été suspendues en novembre 2022, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire.Entre avril 2019 et juin 2021, les fouilles menées sur la crête Arrowhead ont permis de retrouver les restes de 424 soldats et 101 816 objets ayant appartenu à des combattants. A White Horse, celles effectuées entre septembre 2021 et novembre 2022 ont conduit à la découverte de 67 dépouilles et de 15 670 effets personnels.