Lee Jae Myung promet de soutenir l’industrie du jeu vidéo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rencontré aujourd’hui des représentants de l’industrie du jeu vidéo afin d’écouter leurs propositions et les difficultés rencontrées sur le terrain.Lee Jae Myung a rappelé que les politiques passées, qui assimilaient le jeu vidéo à une forme d’addiction, avaient freiné le développement de la filière, et a affirmé sa volonté de la promouvoir. Il a estimé que le jeu vidéo pouvait « largement contribuer à la création d’emplois pour les jeunes » et a appelé à renforcer le dialogue sur ce sujet.Le chef d’État a également souligné le rôle du secteur dans la stimulation des exportations. Il a déclaré que, dans un pays comme la Corée du Sud qui dispose de peu de ressources naturelles et dont l’économie repose sur les échanges extérieurs, le jeu vidéo constitue un vecteur essentiel de croissance.Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la « semaine de la culture », au cours de laquelle la présidence multiplie les initiatives sur le terrain pour soutenir les industries culturelles et identifier de nouveaux leviers de développement.