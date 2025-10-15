Négociations commerciales Séoul-Wahington : progression rapide

Photo : YONHAP News

Le ministre de l’Économie et des Finances s’est rendu, hier, à Washington pour assister aux réunions des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, ainsi qu’aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.A son arrivée, Koo Yoon-cheol a déclaré aux journalistes que les négociations commerciales avec l'administration Trump progressaient à un rythme rapide et étaient actuellement dans une phase de coordination mutuelle. Il a ajouté que les discussions se poursuivaient concernant la composition des 350 milliards de dollars d'investissements sud-coréens aux Etats-Unis. Des propos confirmés par le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, au cours d'une interview, mercredi, avec CNBC. Les deux hommes doivent s'entretenir sur le sujet à l'occasion de la réunion du G20.Les principaux points litigieux entre les deux pays portent sur la composition du fonds d’investissement et sur la mise en place de dispositifs de sécurité pour le marché des changes face à la mobilisation importante de dollars.Par ailleurs, le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique, Kim Yong-beom, et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Kim Jung-kwan, doivent rencontrer, aujourd’hui à Washington, le secrétaire au Commerce des Etats-Unis, Howard Lutnick.