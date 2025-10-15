Le président Lee a reçu la princesse héritière de Suède

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, hier au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul, la princesse héritière de Suède et son époux, en visite officielle en Corée du Sud.Lee Jae Myung a évoqué la Suède comme modèle de l’Etat-providence et a exprimé son attachement personnel au pays nordique, notamment grâce au groupe suédois ABBA et à la lauréate du prix Nobel de littérature, Han Kang. La princesse Victoria a répondu que ce voyage représentait une bonne occasion de renforcer les relations bilatérales.Lors d’un entretien privé, le chef de l'Etat a souligné les possibilités de coopération dans les domaines des technologies de pointe et des énergies renouvelables. Il a également salué la contribution suédoise à la paix sur la péninsule coréenne, rappelant l’envoi d'équipes médicales pendant la guerre de Corée et la désignation de représentants spéciaux pour la péninsule.Le couple héritier, accompagné d’une délégation économique, séjournera en Corée du Sud jusqu’à demain. Au programme figurent une visite à Panmunjeom, la participation au « Sommet pour un partenariat durable Corée–Suède » et un déplacement au mémorial de Busan pour rendre hommage aux soldats suédois ayant pris part à la guerre de Corée.