Crimes au Cambodge : arrivée sur place de l’équipe d’intervention de Séoul

Photo : YONHAP News

L’équipe d'intervention du gouvernement de Séoul, avec à sa tête la seconde vice-ministre des Affaires étrangères, Kim Jin-ah, est arrivée hier après-midi au Cambodge, où sont détenus et portés disparus de nombreux sud-Coréens victimes de centres d’arnaques en ligne ou d’escroquerie aux faux emplois.La délégation doit s’entretenir avec de hauts responsables cambodgiens, dont le Premier ministre Hun Manet, pour négocier le premier rapatriement de 61 ressortissants détenus par la police locale, si possible, d’ici la fin de la semaine. Elle doit également solliciter leur coopération pour éclaircir les circonstances exactes du récent décès d’un étudiant sud-coréen et pour ramener son corps. Un tribunal local avait récemment autorisé les deux pays à pratiquer une autopsie conjointe du jeune homme d’une vingtaine d’années, qui aurait lui aussi été kidnappé et torturé par un réseau de cyberarnaque.La vice-ministre envisage également de rencontrer, dès aujourd’hui, des responsables des ministères concernés et de la commission de lutte contre les « scam centers » qui prolifèrent dans le pays d'Asie du Sud-Est.Interrogée hier à l’aéroport de Phnom Penh, Kim Jin-ah a annoncé avoir entendu, à bord de l’avion, la nouvelle de la mort d’une autre sud-Coréenne près de la frontière avec le Vietnam. Avant d’ajouter que Séoul a exhorté les deux Etats à apporter leur coopération dans l’enquête sur la cause de son décès.