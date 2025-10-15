La Semaine de la culture Hanbok se tiendra du 21 au 26 octobre

Photo : KBS News

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé que la période du 21 au 26 octobre serait désignée comme la « Semaine de la culture Hanbok 2025 ».Cet événement est organisé chaque année autour du 21 octobre à l'occasion de la Journée du Hanbok. Le thème de cette 8e édition est « Le hanbok contemporain », mettant en lumière la culture actuelle du costume traditionnel du pays du Matin clair où la beauté traditionnelle se combine à la sensibilité moderne.Le premier jour, une cérémonie commémorative se tiendra sur un site historique à Séoul, avec la remise de récompenses aux personnalités méritantes du domaine du hanbok, un défilé de mode et des spectacles de célébration. Par ailleurs, plusieurs événements, tels que des expériences de port de l'habit traditionnel, des forums et des marchés artisanaux, seront organises dans tout le pays.Pendant cette période, diverses offres seront proposées aux personnes portant un hanbok, notamment l’entrée gratuite au Musée national d'art moderne et contemporain de Corée et 50 % de réduction pour le concert du samedi au Centre national de gugak.