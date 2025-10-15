Incendie au NIRS : rétablissement de 45,7% des systèmes touchés

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a annoncé qu’à 6h, 324 systèmes gouvernementaux sur les 709 affectés par l’incendie au Service national de ressources informationnelles (NIRS) avaient été remis en service. Soit un taux de rétablissement de 45,7 %. Concernant les systèmes de niveau 1, directement liés à la vie quotidienne des citoyens, le chiffre s’élève à 77,5 %.Le chef du CDSCHQ a déclaré qu’il prenait très au sérieux les critiques formulées lors de l’audit parlementaire concernant l'incendie. Il a ajouté qu’il réorganiserait fondamentalement le système de gestion des informations.Yun Ho-jung a également précisé que les travaux de restauration seront accélérés au NIRS, pour que les 289 systèmes de niveaux 1 et 2 encore endommagés soient remis en service d’ici fin octobre. Les 76 autres systèmes devraient, selon lui, être opérationnels d’ici le 20 novembre.Par ailleurs, le gouvernement a indiqué avoir réalisé un diagnostic structurel du bâtiment du NIRS afin d’analyser l’impact de l’incendie sur la sécurité de l’immeuble.