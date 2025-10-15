Aller au menu Aller à la page

Accord commercial : Donald Trump reste ferme sur les 350 milliards de dollars promis par Séoul

Write: 2025-10-16 11:13:02Update: 2025-10-16 15:15:46

Photo : YONHAP News

Le président américain continue de jouer la fermeté en répétant que la Corée du Sud a promis d’investir « en amont » 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, en contrepartie de la réduction des droits de douane. 

Dans une conférence de presse tenue hier à la Maison Blanche, Donald Trump a d’abord vanté le succès de sa politique tarifaire, avant de déclarer que Séoul et Tokyo ont tous deux signé un accord, en vertu duquel ils se sont engagés à faire leurs investissements respectifs par un paiement immédiat. 

Pour rappel, Séoul et Washington sont parvenus, en juillet, à une entente commerciale qui limite à 15 % les surtaxes douanières américaines sur la plupart des produits sud-coréens, au lieu des 25 % initiaux. Dans ce cadre, le gouvernement de Lee Jae Myung avait promis d’investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis. Mais les deux parties n’ont pu encore signer un accord définitif en raison des divergences sur les détails liés à ces investissements.

Les dernières négociations en la matière se poursuivent actuellement. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a affirmé, dans une interview hier, que les divergences pourraient être résolues dans les dix prochains jours.
