Nomination officielle de Roh Jae-hun au poste d’ambassadeur en Chine

Photo : YONHAP News

Le fils de l’ex-président conservateur, Roh Tae-woo, a été officiellement nommé aujourd’hui ambassadeur en Chine. Roh Jae-hun, qui dirige le Centre culturel de l’Asie de l’Est (EACC), succède à Jung Jae-ho, qui a quitté le poste il y a neuf mois.Sa nomination revêt un enjeu symbolique, son père, décédé en 2021, ayant opéré un rapprochement avec les pays traditionnellement proches de la Corée du Nord pendant son mandat, de 1988 à 1993. Séoul et Pékin ont ainsi établi en 1992 leurs relations diplomatiques.Le nouveau représentant sud-coréen a lui aussi mené différentes activités visant à doper les échanges avec l’empire du Milieu. En 2012, il avait créé l’EACC. Quatre ans plus tard, il est devenu conseiller de la ville chinoise de Chengdu. En août dernier, il s’était rendu à Pékin en qualité de membre d’une délégation d’émissaires spéciaux de Lee Jae Myung.Dès sa prise de fonctions, Roh Jae-hun coordonnera les détails liés au prochain déplacement de Xi Jinping pour le sommet de l’Apec à Gyeongju et pour le tête-à-tête avec son homologue sud-coréen, prévu à cette occasion.