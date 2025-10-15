Dette des ménages : forte baisse en septembre

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, la croissance des prêts aux ménages par les banques a ralenti. A en croire les autorités financières, l’encours de ces emprunts a augmenté de 1 100 milliards de wons, en baisse de 3 600 milliards sur un mois. Ce serait une conséquence de la mise en œuvre des mesures annoncées en juin pour juguler les prix des logements à Séoul et dans ses environs. En juillet, les transactions immobilières ont fortement chuté, mais leurs statistiques ont été reflétées avec un décalage de deux mois. De plus, les demandes de crédits bancaires pour la location de logements baissent généralement durant cette saison.Dans le détail, en septembre, le montant des crédits hypothécaires a bondi de 2 000 milliards de wons, contre 4 500 milliards en août.Néanmoins, la Banque de Corée (BOK) n’exclut pas la possibilité que l’endettement des foyers reparte à la hausse. Elle a estimé encore prématuré de miser sur l’efficacité d’une nouvelle série de mesures de stabilisation du marché immobilier, annoncées hier. Celles-ci visent notamment à durcir les règles des transactions dans la capitale et dans certaines villes proches, ainsi que la réglementation en matière d’emprunt pour les ménages, en particulier sur les prêts hypothécaires.