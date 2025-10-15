YouTube signale sa panne au gouvernement avec retard

Photo : YONHAP News

Ce matin à 8h17, YouTube a connu une panne d’environ 40 minutes, empêchant les utilisateurs d'y accéder. Selon le ministère de la Science et des TIC, Google Korea en a informé le gouvernement à 9h01, soit plus tard que le délai fixé par la réglementation. L'incident aurait dû être rapporté à 8h57 au plus tard.En vertu de la loi sud-coréenne, les grands acteurs de radiodiffusion et de télécommunication doivent tenter de rétablir leur service dans les 30 minutes suivant un dysfonctionnement. Si le problème n’est pas résolu après ce délai, ils doivent en notifier le ministère dans les dix minutes.L’entreprise a expliqué que le problème provenait d’une opération de maintenance du système anti-spam de YouTube, destiné à bloquer les faux comptes. Elle a précisé que le service était de nouveau opérationnel depuis 9h10 et qu'il fonctionnait désormais normalement dans le monde entier.