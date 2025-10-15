Aller au menu Aller à la page

Accord commercial : début des dernières négociations de suivi

Write: 2025-10-16 14:25:52Update: 2025-10-16 15:06:04

Accord commercial : début des dernières négociations de suivi

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington s’apprêteraient à finaliser l'accord commercial scellé en juillet. C'est ce qu'a confirmé le secrétaire américain au Trésor, lors d’une interview hier. Scott Bessent a précisé s’attendre à une annonce dans les dix prochains jours. 

D’ici là, les deux pays engageront les dernières négociations visant à résoudre les points d’achoppement qui persistent, à savoir les modalités des investissements de 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, promis par la Corée du Sud. Ces discussions seront menées entre les hauts responsables gouvernementaux concernés des deux parties. Parmi les sud-Coréens figurent notamment le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique, Kim Yong-beom, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Kim Jung-kwan. Les deux hommes se sont envolés aujourd’hui pour la capitale américaine. 

Lors d’un bref échange avec les journalistes à l’aéroport d’Incheon, le conseiller présidentiel a déclaré vouloir profiter des assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, qui se tiennent à Washington, pour tenter d’aplanir les différends, voire pour accélérer les négociations. Avec pour objectif de les faire aboutir à l’occasion d’un nouveau tête-à-tête entre Lee Jae Myung et Donald Trump, en marge du sommet de l’Apec à Gyeongju. 
 
Pour sa part, le ministre Kim s’est montré positif quant aux prochains pourparlers avec son homologue, Howard Lutnick. A propos de l’accord de swap de devises, réclamé par Séoul en échange des investissements des 350 milliards de dollars en espèce, il a affirmé croire être parvenu à lever, dans une certaine mesure, les malentendus concernant l’éventuelle crise financière évoquée par le gouvernement.
