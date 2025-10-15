Lee Jae Myung mise sur l’assouplissement des réglementations pour dynamiser l’économie

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré qu'il était important de stimuler les activités des entreprises pour relancer l'économie et de la vie du peuple, et que le moyen le plus essentiel serait d'optimiser les réglementations. Il a tenu ces propos, ce matin lors d'une réunion consacrée aux contraintes de la bio-industrie, ainsi que des secteurs de l'énergie et de la culture.Selon Lee Jae Myung, un gouvernement promeut ou encadre les activités industrielles, mais les fonctionnaires ont parfois tendance à agir par confort ou par préjugé, ce qui devient un frein sur le terrain.Le chef de l'Etat a également expliqué que l’assouplissement des réglementations entraînent parfois des conflits d'intérêt et, que le rôle de l’exécutif était justement de les arbitrer. Enfin, il a ajouté que s’il existait des obstacles au développement des industries, il faut éliminer les risques autant que possible afin de permettre aux entreprises d’exprimer librement leur créativité.