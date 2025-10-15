Apec : Gyeongju peaufine les préparatifs

Photo : YONHAP News

A deux semaines du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), la ville de Gyeongju peaufine les derniers préparatifs pour accueillir les invités. Les travaux des principaux sites, comme la salle de réunion des chefs d'Etat et le lieu du dîner officiel sont terminés. Les inspections finales pour la restauration et l’hébergement sont également en cours. La municipalité a investi près de 170 milliards de wons, soit 102 millions d'euros, ces douze derniers mois pour rénover les hôtels destinés aux délégations étrangères.Les navettes ont été nettoyées et décorées à l'extérieur, et un code QR permettra aux participants de suivre leur trajet en temps réel. Environ 300 sites de la ville seront équipés de dispositifs de traduction portables afin de faciliter la communication avec les visiteurs étrangers.Le menu du sommet a été testé lors de séances de dégustation et un restaurant halal sera mis à disposition pour les participants musulmans. Enfin, les autorités ont quasiment terminé la vérification du musée national de Gyeongju, lieu envisagé pour une éventuelle rencontre entre les présidents américain et chinois.Le gouverneur du Gyeongsang du Nord, Lee Cheol-woo, a déclaré que ce sommet représentait une occasion de promouvoir la Corée du Sud sur la scène internationale, ajoutant que l'administration régionale est en étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères et la présidence.