Météo : retour du soleil

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les sud-Coréens avant le week-end : le soleil est de retour. Les nuages de pluie se sont dissipés et une belle journée d'automne s'annonce ce vendredi. Néanmoins, en fin de journée, les précipitations seront de retour sur tout le pays.Du côté des températures, ce matin, il fait 16°C à Séoul, Daejeon, Daegu et Gangneung, 17°C à Gwangju, 15°C à Jeonju ainsi que 19°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 24°C dans la capitale à Daejeon et Daegu, 22°C à Gangneung, 25°C à Gwangju ainsi que 26°C à Jeonju et Busan.Samedi, des averses sont prévues dans la matinée avant le retour du soleil qui se maintiendra dimanche. En revanche, un vent froid apportera un début d'hiver. Les températures chuteront sous les 10°C le matin et les 20°C l'après-midi.