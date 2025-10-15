Guerre en Ukraine : des soldats nord-coréens participeraient aux attaques

Photo : YONHAP News

L’armée ukrainienne a affirmé, hier, que des soldats nord-coréens déployés en Russie ont participé à des attaques sur le territoire ukrainien. S'appuyant sur une vidéo, l’état-major a indiqué que des opérateurs de drones, portant un uniforme présumé nord-coréen, avaient coordonné des tirs de lance-roquettes multiples.Selon lui, une unité opérant dans la région russe de Koursk aurait effectué des missions de reconnaissance par drone et soutenu les frappes d’artillerie dans la région frontalière de Soumy. Il a ajouté qu’il s’agissait de la première preuve de la participation des hommes de Kim Jong-un à l’attaque contre l’Ukraine.L'an dernier, il avait été rapporté que l'armée nord-coréenne était engagée dans la défense de Koursk. Ses soldats continueraient d’être mobilisés dans les combats afin de compenser les pertes des forces russes.Par ailleurs, le Service national du renseignement (NIS) estime qu’environ 15 000 hommes ont été envoyés par la Corée du Nord en Russie depuis octobre 2024, et qu’environ 2 000 d’entre eux auraient été tués.