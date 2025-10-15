AFC : Lee Kang-in élu Joueur international de l’année

Photo : YONHAP News

Lee Kang-in a été désigné, hier, « Joueur international de l’année », lors de la cérémonie des récompenses de la Confédération asiatique de football (AFC) 2025. Il devance le Japonais Takefusa Kubo et l’Iranien Mehdi Taremi.Cette distinction est décernée au joueur d’un pays membre de l’AFC évoluant hors d’Asie et ayant affiché des performances remarquables au cours de l'année écoulée. C'est le troisième joueur du pays du Matin clair à recevoir ce prix, après Son Heung-min et Kim Min-jae.Au cours de la saison 2024-2025, le joueur du Paris-SG a disputé 49 matchs et marqué 7 buts, contribuant aux victoires de son équipe en Ligue des champions de l’UEFA, en Ligue 1, en Coupe de France, ainsi qu’à sa place de finaliste à la Coupe du monde des clubs de la FIFA.Par ailleurs, le prix de l’« Entraîneur de l’année » a été attribué à Ri Song-ho de l’équipe féminine nord-coréenne des moins de 20 ans et celui de « Joueur de l’année » au Saoudien Salem Al-Dawsari. La Japonaise Hana Takahashi a été désignée « Joueuse de l'année ».